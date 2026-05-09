إلتشي يهرب من شبح الهبوط

اقترب فريق إلتشي الإسباني الأول لكرة القدم من تأمين وضعه في الدوري بعد تعادله السبت 1-1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ 35.

تقدّم آلافيس بهدف توني مارتينيس «51» من ركلة جزاء، وردّ إلتشي بهدف الأوروجوياني ألفارو رودريجيز«72»، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة.

وتابع إلتشي نتائجه الإيجابية، إذ إنه جمع 10 نقاط في آخر خمس جولات محققًا ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، ليصعد المركز الـ12 مؤقتًا برصيد 39 نقطة.

في المقابل، فشل ألافيس، في الانتصار على أحد المنافسين المباشرين على الهبوط إلى الدرجة الثانية، فرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ 18، مكتفيًا بتحقيق انتصار واحد في آخر ست جولات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.