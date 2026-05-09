«السعودية 2027» تعيد 3 منتخبات إلى آسيا

يظهر في كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية وتُسحب قرعتها السبت، 3 منتخبات لم تشارك في النسخة الماضية على أرض قطر.

وتُعيد نسخة «السعودية 2027» المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم إلى الظهور في النهائيات.

وشاركت الكويت لآخر مرة في كأس آسيا عام 2015، قبل الغياب عن نسختي 2019 و2023.

وسبق لـ «الأزرق» الفوز باللقب مرة واحدة عام 1980 بعد التغلب على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة، التي استضافتها الكويت، بثلاثية نظيفة. وفي المجمل خاضت الكويت 11 من أصل 19 نسخة قارية.

وإلى جانب الكويت، يعود إلى البطولة أيضًا بعد غيابين متفاوتين المنتخبان الكوري الشمالي والسنغافوري.

وشاركت كوريا الشمالية في النهائيات 6 مرات، آخرها 2019، وتعود أفضل إنجازاتها إلى نسخة 1980 التي نالت فيها المركز الرابع.

بدوره، يُنهي المنتخب السنغافوري على أرض السعودية غيابًا عن كأس آسيا دام 43 عامًا منذ نسخة 1984 التي استضافتها بلاده، وحققها «الأخضر».

وشهدت تلك النسخة الظهور الوحيد لسنغافورة، التي صعدت إلى «السعودية 2027» للمرة الأولى عبر مسار التصفيات، لا الاستضافة.

وقد ينضم إلى الكويت وكوريا الشمالية وسنغافورة، منتخب آخر لم يشارك في «قطر 2023» هو اليمن الذي يباري لبنان في 4 يونيو المقبل لتحديد صاحب المقعد الأخير.

ولعب المنتخب اليمني كأس آسيا للمرة الأولى والوحيدة عبر تاريخه في 2019، وغادر آنذاك من دور المجموعات.