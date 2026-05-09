قبل حسم الدوري.. الإصابات تلاحق باريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، أن مدافعي الفريق الأول لكرة القدم، الإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي نونو منديش ولاعب الوسط وارن زائير-إيمري، سيغيبون عن مباراة الجولة الـ 33 أمام بريست الأحد على «حديقة الأمراء» بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان أن باتشو منديش مصابان في الفخذ الأيمن. أما زائير-إيمري فيعاني من آلام في أسفل الظهر وسيواصل الجميع العلاج خلال الأيام المقبلة. وأبدى المدرب الإسباني لويس إنريكي خلال مؤتمر صحافي السبت ارتياحه لوضع اللاعبين وأكد أنه لا يوجد شيء خطير.

وكان الفريق، الذي تأهل على نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليًا، وفي طريقه للاحتفاظ باللقب عندما يصطدم بأرسنال الإنجليزي في 30 مايو، خسر أيضا خدمات الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي يعاني بدوره من إصابة في الفخذ الأيمن ولم يشارك في إياب نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ الأربعاء الماضي.

ويقترب باريس من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي في حال فوزه على بريست، نظرًا لتفوقه الكبير في فارق الأهداف «+43 مقابل +29 لالنس»، وذلك قبل أن يحل ضيفًا عليه الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29.

وقال إنريكي: «نحن سعداء للغاية من أجل المشجعين والنادي بأكمله لمشاركتنا في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. عندما ننظر إلى مسيرتنا، وإلى الإصابات التي واجهناها.. لا يسعنا إلا أن نشعر بالسعادة. نتوق بشدة لخوض هذا النهائي في بودابست».

وعن شكل الفريق أوضح المدرب الإسباني: «سنرى كيف ستسير الأمور، لكننا سنمضي قدمًا كالمعتاد. سنولي اهتمامًا لمستويات لياقة اللاعبين، ولكن لخوض نهائي الأبطال، أنت بحاجة إلى دقائق لعب تنافسية. وسنحرص على توفيرها لكل لاعب للوصول إلى المستوى الأمثل من الجاهزية».

وأضاف: «هذه مباراتنا الأخيرة الموسم الجاري على ملعبنا، وبطبيعة الحال نرغب في تقديم أداء رائع. لدينا فرصة لتحقيق أحد أهم أهدافنا، وهو الفوز بلقب الدوري، هذا ما سنركز عليه».