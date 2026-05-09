السلبية تخيم على سندرلاند ويونايتد

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق سندرلاند الإنجليزي الأول لكرة القدم وضيفه مانشستر يونايتد السبت على ملعب «أوف لايت» ضمن الجولة الـ 36 للدوري الممتاز.

ورفع يونايتد، رصيده إلى 65 نقطة مقابل 48 لسندرلاند بالمركز الـ 12.

وشهد اللقاء تفوقًا ميدانيًا واضحًا لسندرلاند مقابل صمود دفاعي وتألق لافت من الحارس الشاب لمانشستر يونايتد سين لاميانس.

دخل سندرلاند المباراة برغبة عارمة في مصالحة جماهيره وتقديم عرض قوي وسيطر لاعبو المدرب ريجيس لو بريس على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بفضل تحركات نواه صديقي وجرانيت تشاكا في وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة السادسة أولى الفرص المحققة حين انفرد صديقي تمامًا بالمرمى لكن الحارس لاميانس تصدى للكرة ببراعة فائقة منقذًا فريقه من هدف محقق.

واستمر ضغط سندرلاند عبر المهاجم القوي بريان بروبي الذي سبب إزعاجًا دائمًا للثنائي ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير حيث كاد بروبي أن يسجل في الدقيقة 11 لولا خروج الحارس لاميانس في توقيت مثالي.

وفي المقابل ظهر يونايتد تائهًا في الشوط الأول وعانى خط وسطه المكون من كوبي ماينو وماسون ماونت في غياب كاسيميرو ولم تظهر خطورة برونو فيرنانديز المعتادة رغم محاولاته المستمرة لصناعة اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني حاول يونايتد استعادة توازنه والسيطرة على الكرة بشكل أكبر وأهدر الإيفواري أماد ديالو فرصة في الدقيقة 50 حين أرسل عرضية ضعيفة في يد الحارس رغم وجود زملاء له في وضعية جيدة للتسجيل.

وسرعان ما عاد سندرلاند لفرض إيقاعه وأطلق لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا تسديدة قوية بعيدة المدى «60» قبل أن يأتي التهديد الحقيقي «64» عبر بريان بروبي الذي أضاع انفرادًا صريحًا بعد تصد مذهل آخر من لاميانس الذي كان النجم الأول بلا منازع. وقفت العارضة حائلًا أمام تقدم سندرلاند بعد تسديدة صاروخية من لوتشاريل جيرترويدا «71».

وحاول مايدل كاريك مدرب يونايتد التدخل بإجراء تبديلات هجومية فأدخل المهاجم الكاميروني بريان مبيومو بدلًا من أماد ديالو وباتريك دورجو بدلًا من جوشوا زيركزي، لكن تلك التغييرات لم تغير من واقع المباراة شيئًا حيث استمرت سيطرة سندرلاند حتى اللحظات الأخيرة دون أن ينجح في ترجمة فرصه العديدة إلى أهداف.