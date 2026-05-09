لعبة «LEGO Batman» تتصدر الطلب المسبق على «PS5»

تصدرت لعبة «LEGO Batman» قائمة مبيعات الطلب المسبق على منصة «بلايستيشن 5» في أمريكا، وعددًا من الأسواق عالمية، وفق ماكشفته تقارير صحافية، السبت.

وتُعد اللعبة أحدث سلسلة ألعاب ليجو العالمية، وتدور أحداثها في عالم مفتوح لمدينة جوثام، وتقدم مغامرة أكشن وكوميديا تمزج بين قتال مستوحى من سلسلة Arkham وأسلوب بناء LEGO.

تركز قصة اللعبة على رحلة «بروس واين» وتطوره ليصبح البطل الخارق، مع إمكانية اللعب بشخصيات متعددة.

وتلعب «LEGO Batman» بنظام قتال مطور مستوحى من ألعاب «Batman: Arkham»، يتضمن التخفي، استخدام الأدوات، والتحقيق.

ويعكس هذا التصدر الاهتمام الواسع بالعنوان الجديد، الذي يجمع بين عالم «دي سي»، وأسلوب ألعاب «ليجو» الشهير.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه منصة «PS5» نشاطًا كبيرًا، إذ وصلت مبيعات الجهاز أخيرًا إلى 93.7 مليون وحدة عالميًا.