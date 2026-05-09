أبطال آسيا موزّعون على 3 مستويات

يستأثر المستوى الأول في قرعة كأس آسيا، التي تُسحَب السبت، بخمسةٍ من الأبطال السابقين، يتقدَّمهم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صاحب الضيافة.

وتوزَّعت المنتخبات الـ 24 المشاركة على أربعة مستوياتٍ، يضمُّ أولها السعودية، وأوزبكستان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وإيران، واليابان.

وسبق لجميع تلك المنتخبات الفوز بالبطولة لمراتٍ متباينةٍ، عدا أوزبكستان التي حققت إنجازها الأبرز في نسخة 2011 عندما نالت المركز الرابع.

وفازت السعودية باللقب ثلاث مراتٍ أعوام 1984 و1988 و1996، فيما حققته إيران أعوام 1968 و1972 و1976، وهما ثاني الأكثر تتويجًا بعد اليابان التي توشَّحت الذهب في 1992 و2000 و2004 و2011، بينما اعتلت كوريا الجنوبية عرش القارة في 1956 و1960، وأستراليا في 2015.

وضَمِنَ كل منتخبٍ من الستة ألَّا يواجه الآخر خلال دور المجموعات بموجب نظام القرعة الذي يضع في كل مجموعةٍ منتخبًا واحدًا من كل مستوى.

وبخلاف هؤلاء الأبطال الخمسة، صُنِّفت المنتخبات الثلاثة المتبقية التي سبق لها الفوز باللقب، خارج المستوى الأول.

وجاء المنتخب القطري، حامل اللقبين الأخيرين 2019 و2023، في المستوى الثاني، وبرفقته العراق، بطل 2007.

ويضمُّ هذا المستوى إلى جانبهما منتخبات سوريا، وعُمان، والإمارات، والأردن.

أما البطل المتبقي، وهو المنتخب الكويتي، الذي تُوِّج عام 1980، فجاء في المستوى الرابع، برفقة قرغيزستان، وكوريا الشمالية، وإندونيسيا، وسنغافورة، والمتأهل من المواجهة الفاصلة بين اليمن ولبنان.

وفقط المستوى الثالث لا يظهر فيه أي بطلٍ، وصُنِّفت فيه منتخبات البحرين، وتايلاند، والصين، وفلسطين، وفيتنام، وطاجيكستان.

وسيُسحب منتخبٌ واحدٌ من كل مستوى لتكوين ست مجموعاتٍ، تضمُّ كلٌّ منها أربعة منتخباتٍ تتنافس على بطاقتَي تأهلٍ مباشر إلى دور الـ 16، أو أحد المقاعد المخصَّصة لأفضل أربعة ثوالث.