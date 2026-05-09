جماهير الهلال تطالب بنقاط النصر ومهاجما

طالب عدد من جماهير الهلال، السبت، الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ولاعبيه، بحصد نقاط النصر في المواجهة التي تجمع الطرفين الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحاصرت الهتافات الهلالية المدرب واللاعبين أثناء الصعود إلى منصة ملعب الإنماء من أجل التتويج بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت، مطالبين بضرورة تحقيق نقاط مواجهة الديربي المنتظرة، إضافة إلى مطالبة بعض الجماهير للمدرب باستقطاب مهاجم يدعم صفوف الفريق.