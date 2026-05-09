بورنموث ينتصر.. وبرايتون يعمّق جراح «الذئاب»

عزَّز فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم آماله في اللعب أوروبيًّا بعد فوزه الثمين على مضيفه فولهام 1ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 36 للدوري الممتاز، فيما عمَّق برايتون جراح وولفرهامبتون الذي تأكَّد هبوطه بثلاثيةٍ نظيفةٍ.

وعلى ملعب «كرافن كوتاج» تقدَّم بورنموث إلى المركز السادس في جدول الترتيب رافعًا رصيده إلى 55 نقطةً، وواصل سلسلة اللاهزيمة التي امتدَّت إلى 16 مباراةً متتاليةً، بينما توقف فولهام عند 48 نقطةً في المركز الـ 11.

واتَّسم الشوط الأول بالندية الكبيرة، والالتحامات البدنية القوية التي طغت على الجانب الفني، لكنه اشتعل في لحظاته الأخيرة بقراراتٍ تحكيميةٍ حاسمةٍ حيث أشهر الحكم آندي مادلي البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ريان كريستي، لاعب بورنموث، «41» بعد تدخلٍ متهورٍ على كاستايني عقب مراجعة تقنية الفيديو.

ولم يهنأ فولهام بأفضليته العددية طويلًا، إذ طُرد مدافعه يواكيم أندرسن في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تدخُّلٍ عنيفٍ بقدميه على أدريان تروفيرت.

وفي الشوط الثاني، نجح بورنموث في خطف هدف المباراة الوحيد «53» عبر الجناح البرازيلي ريان من تسديدةٍ، أطلقها من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافع كالفن باسي، وخدعت الحارس بيرند لينو، لتسكن الشباك.

وفي المباراة الثانية، حقق برايتون فوزًا عريضًا على ضيفه وولفرهامبتون على ملعب «أميكس»، ليعزِّز آماله في خطف مقعدٍ أوروبي، بينما استمرت معاناة وولفرهامبتون.

ولم يحتج برايتون سوى 38 ثانيةً لافتتاح التسجيل عبر جاك هينشيلوود بعد عرضية دي كويبر، ليُوجِّه رأسيةً قويةً، سكنت الشباك. وضاعف القائد لويس دانك النتيجة «5» برأسيةٍ أخرى إثر ركلةٍ ركنيةٍ.

وعلى الرغم من السيطرة التامة لأصحاب الأرض في الشوط الأول إلا أن المباراة شهدت أنباءً مقلقةً للمدرب فابيان هورزلر بإصابة الياباني كاورو ميتوما في العضلة «56»، ما اضطره إلى مغادرة الملعب، ودخول فيلتمان بدلًا منه.

وفي الدقائق الأخيرة، اختتم يانكوبا مينتيه ثلاثية برايتون «86» بعد أن استغل كرةً مرتدةً داخل منطقة الجزاء، وسدَّدها بقوةٍ في المرمى.

والفوز رفع رصيد برايتون السابع إلى 53 نقطةً، فيما تجمَّد فريق «الذئاب» في المركز الأخير بـ 18 نقطةً.