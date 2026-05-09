بالخليج.. الاتفاق يكرّر خماسية الاتحاد

كرَّر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ثاني أكبر انتصاراته تاريخيًّا في دوري روشن السعودي بعد فوزه على الخليج 5ـ0، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الـ 32.

وعادلَ الفريق الشرقي انتصاره التاريخي بخماسيةٍ نظيفةٍ على الاتحاد الموسم قبل الماضي، فيما تبقى سداسيته أمام الحزم موسم 2019ـ2020 الأكبر في تاريخه بدوري المحترفين.

وافتتح خالد الغنام أهداف الاتفاق عند الدقيقة 25، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين على منافسهم.

وفي الشوط الثاني، رفع الاتفاق من نسقه الهجومي، وأضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني «52»، ثم سجل الفرنسي موسى ديمبيلي الثالث والرابع «69 و75 من ركلة جزاء»، فيما اختتم الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو الخماسية «81».

ورفع الاتفاق رصيده إلى 49 نقطةً من 14 انتصارًا، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل 11 خسارةً، بينما تجمَّدت نقاط الخليج عند 37 من عشرة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل 15 خسارة.

ويواجه الاتفاق فريق الاتحاد، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من «روشن»، فيما يحلُّ الخليج ضيفًا على الأخدود، السبت، لحساب المرحلة ذاتها.