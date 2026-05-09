لايبزيج يضمن مقعد «الأبطال».. وليفركوزن وهوفنهايم يقتربان

ضمن فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه سانت باولي 2ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 33 من الدوري ، فيما احتفظ شتوتجارت وهوفنهايم بآمالهما بالتأهل للمسابقة نفسها بعد فوزهما على باير ليفركوزن 3ـ1، وفيردر بريمن بهدف دون رد.

وعلى ملعب «ريد بول أرينا» افتتح كاسافير شلاجر التسجيل للايبزيج «45» مستغلًا كرة عرضية من ركلة ركنية. وعزز القائد فيلبان أوربان التقدم برأسية بعد عرضية أخرى من ديفيد راوم «54». وقلص عبدولي سيساي النتيجة لسانت باولي «86» بتسديدة من لمسة واحدة.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن شتوتجارت الرابع، وهوفنهايم الخامس قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفي المباراة الثانية حول شتوتجارت تأخره إلى فوز بثلاثية ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، فيما تلقت آمال ليفركوزن لحجز آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال إلى ضربة قوية حيث توقف عند 58 في المركز السادس.

افتتح أليكس جارسيا التسجيل لليفركوزن في الدقيقة الأولى بعد هجمة خاطفة، لكن إيرميدين ديميروفيتش أدرك التعادل سريعًا «5» من تسديدة قوية.

و منح ماكسيميليان ميتلشتيت التقدم لشتوتجارت من ركلة جزاء «45». وعزز دنيز أونداف التقدم بالثالث «58» بعد لعبة جماعية.

من جهته فاز هوفنهايم على ضيفه فيردر بريمين المنقوص بعد طرد يوكيناري سوجاوارا في الدقيقة الخامسة إثر تدخل عنيف على بازومانا توري.

واستغل هوفنهايم النقص العددي لينجح توري في تسجيل هدف المباراة الوحيد «26» من تسديدة متقنة.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 61 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف شتوتجارت الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بينما توقف بريمن الـ 15 عند 32.

وفي مباراة رابعة تغلب أوجسبورج على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 3-1.

وافتتح مايكل جريجوريتش التسجيل لأوجسبورج «24»، ثم ضاعف روبن فيلهاور «42» من هجمة مرتدة. وعاد جريجوريتش ليختتم الثلاثية «73» من كرة ارتدت من الحارس.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة سجل جيوفاني ريينا هدف جلادباخ الوحيد. الفوز رفع أوجسبورج إلى 43 نقطة في المركز التاسع، وتوقف جلادباخ الـ 11 عند 35.