أمام الحزم.. النجمة يرفض الخسارة

رفض فريق النجمة الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه الحزم بعد التعادل بنتيجة 2ـ2 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 32 من دوري روشن السعودي السبت.

وتقدم النجمة في المواجهة مبكرًا عن طريق البرازيلي فيليب كاردوسو عند الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ونجح الحزم في العودة والتقدم عن طريق عمر السومة في الدقيقة 8، وأضاف زميله عبد العزيز الضويحي الهدف الثاني للحزم «42»، قبل أن ينجح ناصر الهليل في تعديل النتيجة للنجمة عند الدقيقة 2+45.

ووصل النجمة بتعادله إلى النقطة الـ 13 في المركز الأخير، بعد أن ودع المسابقة، فيما رفع الحزم رصيده إلى النقطة 39 في المركز التاسع.