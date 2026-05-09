«يلو».. الوحدة يكسب بثنائية.. والباطن يتجاوز الطائي

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم مضيفه الجندل 2ـ1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ 33 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، السبت.

وحملت ثنائية الوحدة توقيع فهد الطالب عند الدقيقة 85، ومنذر النخلي «1+90»، فيما جاء هدف الجندل عبر مؤيد معافا «4+90».

ورفع الوحدة رصيده إلى 43 نقطةً في المركز العاشر، فيما بقي الجندل على 29 في المركز الـ 14.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها، نجح الباطن في الانتصار على ضيفه الطائي 4ـ1.

وجاءت أهداف الباطن عبر سالم السليم في الدقيقة 43، ويوسف مشنجاما «52 و85»، والمالي عبد الله ديابي «3+90»، فيما جاء هدف الطائي عن طريق الألماني تورليس نول في الدقيقة 56.

ورفع الباطن، الذي ودَّع رسميًّا المسابقة، رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16، فيما بقي الطائي على 44 نقطةً في المركز التاسع.