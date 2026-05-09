مقدما الحفل.. صحافي إنجليزي وحاملة ماجستير التكنولوجيا

تشاركت المذيعة فاطمة فهد والمذيع الإنجليزي جون ديكس تقديم فقرات حفل سحب قرعة كأس آسيا «السعودية 2027»، السبت، داخل قصر سلوى بحي الطريف في الدرعية، وسط حضور شخصياتٍ رياضيةٍ وعامَّةٍ، بينهم أعضاء وفود المنتخبات المشاركة.

وتعمل فاطمة مذيعةً في قناة «العربية»، وقبلها أمضت عامين بين 2017 و2019 على شاشة MBC، وهي مستشارةٌ إعلاميةٌ ومتحدثةٌ رسميةٌ باسم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وحصلت على ماجستيرٍ في إدارة المشروعات وقيادة التكنولوجيا من الولايات المتحدة، وبكالوريوسٍ في إدارة الأعمال الدولية من البلد ذاته.

أما ديكس، فهو مذيعٌ ومعلِّقٌ رياضي وصحافي تلفزيوني يقيم في سنغافورة، واشتُهر بتقديمه برنامج «ذا جون ديكس شو» على منصة «ديزني+»، وقبلها على قناة «فوكس سبورتس آسيا».

وشغل سابقًا منصب المذيع الرئيس لخدمة محتوى الدوري الإنجليزي الممتاز، المتاحة لشركاء البث الدوليين.

وبرز اسمه في آسيا بعد عمله لأكثر من عقدٍ مقدِّمًا لتغطية «إي إس بي إن ستار سبورتس» للدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية، إضافةً إلى مجموعةٍ متنوعةٍ من المسابقات والبطولات الرياضية العالمية الكبرى الأخرى.

وظهر الثنائي على مسرح الحفل مقدِّمَين تفاصيلَ القرعة، ومجريات الحفل الذي مزج بين الهوية الثقافية السعودية والطابع الرياضي الآسيوي.

وأضفى قصر سلوى طابعًا تاريخيًّا وثقافيًّا مميَّزًا على الحفل، مُظهرًا إرث السعودية، وفي الوقت ذاته صورةً حديثةً لقدراتها التنظيمية في استضافة أكبر البطولات والأحداث الدولية.

ويأتي تنظيم مراسم القرعة تمهيدًا لاستضافة السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا موزِّعةً على ست مجموعاتٍ، يتأهل بطل ووصيف كلٍّ منها إلى ثمن النهائي مباشرةً، فيما يتنافس الثوالث على أربع بطاقات.