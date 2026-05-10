كأس آسيا.. الأخضر مع الكويت وعمان وفلسطين

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2027 التي سحبت السبت، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت، عمان، وفلسطين.

وجرت مراسم سحب القرعة في قصر سلوى التاريخي بمحافظة الدرعية في الرياض بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية ومشاركة سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، وهيديتوشي ناكاتا أسطورة اليابان.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، الأردن، وفي الثالثة إيران، سوريا، قرغيزستان، الصين، وتألفت الرابعة من أستراليا، طاجيكستان، العراق، وسنغافورة، أما الخامسة فتكونت من كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، والفائز من لبنان واليمن، وفي السادسة اليابان، قطر، تايلاند، إندونيسيا.

وأصبحت السعودية الدولة المستضيفة رقم 16 في تاريخ البطولة، وربما يصبح الأخضر ثامن منتخبٍ يُتوَّج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقبٍ رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجازٌ سيعادل به الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

وتجرى منافسات البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، على ثمانية ملاعب في ثلاث مدن سعودية، بواقع خمسة ملاعب في الرياض، واثنين في جدة، وواحد بالخبر.