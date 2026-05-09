قبل نهائي الكأس.. إنتر يعاقب لاتسيو بثلاثية

استعدَّ فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم بشكلٍ جيدٍ لنهائي الكأس بفوزه، السبت، على مضيفه لاتسيو 3ـ0، فيما فاز أودينيزي على كالياري 2ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 36 للدوري الإيطالي.



ورفع إنتر ميلان، الذي تُوِّج باللقب بشكل رسمي قبل نهاية الموسم، رصيده إلى 85 نقطةً، فيما تجمَّدت نقاط لاتسيو «الثامن» عند 51.

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس إيطاليا، الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

وتقدَّم إنتر عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد الفريق، في الدقيقة 6، وأضاف الكرواني بيتار سوتيتش الثاني «39»، وسجل الأرميني هنريك مختاريان الثالث «79».

وشهدت المباراة طرد أليسيو رومانيولي، مدافع لاتسيو، في الدقيقة 59.

وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على مضيفه كالياري بهدفين، ليرفع رصيده إلى 50 نقطةً في المركز التاسع بفارق نقطةٍ خلف لاتسيو، في انتظار باقي نتائج الجولة. في حين تجمَّدت نقاط كالياري عند 37 في المركز الـ 15.

وسجل أودينيزي هدف التقدم عند الدقيقة 56 عبر آدم بوكسا، وأضاف إدريسا جاي الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع.