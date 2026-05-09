فليك: مشاكل الريال لا تهمني

رفض الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، التعليق على الأحداث الساخنة التي شهدتها غرفة ملابس ريال مدريد بعد المشادة الكلامية الحادة بين فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني والتي غرما على إثرها 500 ألف يورو لكل منهما، فيما نقل الأول إلى المستشفى بعد إصابته برضة دماغية تستلزم غيابه ما بين 10-14 يومًا، بحسب البروتوكول الصحي المتبع في مثل هذه الإصابات.

وقبل يوم من لقاء الفريقين لحساب الجولة الـ 35 على ملعب «كامب نو» قال فليك في مؤتمره الصحافي: «لا أريد الحديث عما يحدث في ريال مدريد، لأنه ليس من اختصاصي».

وأضاف: «يبقى الأهم في مثل هذه المواقف، وما أقدره في برشلونة أن هناك تكاتفًا وترابطًا شديدين في النادي، وعندما تحدث مثل هذه المواقف الواردة في كرة القدم أو الحياة، نتعامل معها ونتحدث بشأنها».

تابع: «في النهاية، التواصل هو أفضل شيء لاحتواء مثل هذه الأمور، وهذه طريقتنا في التعامل مع المواقف المشابهة، فإذا حدث أمر ما، سأفكر فيه حينها».

وأشار فليك إلى أن لبرشلونة ميزة وهي أن معظم اللاعبين يعرفون بعضهم بعضًا منذ أعوام، خلال تدرجهم في أكاديمية النادي، لكنه أشار إلى أن التواصل مع المنضمين حديثًا للنادي مهم للغاية.

واستطرد: «لا يمكنني التأكيد على أن ما حدث مع ريال مدريد لن يتكرر في غرف ملابس برشلونة، لأننا بشر، وقد نرتكب الأخطاء، ولكن يبقى الأهم هو رد الفعل، وكيفية التعامل مع المشاكل». وأضاف: «أنا سعيد بفريقي لأننا دائمًا منفتحون على الحوار، ونتواصل بشكل مثمر ومميز، إنه أمر مهم للغاية في عملنا».

وبشأن إمكانية حسم التتويج بالدوري في «الكلاسيكو» قال: «الفوز باللقب لموسم ثان على التوالي سيكون إنجازًا رائعًا ومذهلًا مع هذا الفريق الشاب، فهم يبذلون جهدًا كبيرًا للغاية، ويتطورون باستمرار، وهذه أهم معايير عقليتنا وطريقة عملنا».

وكشف فليك: «أخبرت اللاعبين أن اختيار التشكيلة الأساسية الأحد لن يكون سهلًا لأن الجميع يقدم أداءً مميزًا واستثنائيًا في كل مباراة، وحتى البدلاء يتركون بصمة مميزة، ويتعاملون باحترافية شديدة، وهذا أقدره كثيرًا في فريقي».

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة لحسم اللقب الـ 28 في سجله، إذ يتقدم في الصدارة بـ 88 نقطة، وبفارق 11 عن الريال قبل 4 جولات على نهاية الدوري.