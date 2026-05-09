أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقب

أبقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم على فرصته في استعادة لقب الدوري الممتاز، بعد فوزه، السبت، على ضيفه برنفتورد 3ـ0 لحساب الجولة الـ 36.

وعلى ملعب «الاتحاد» وبعدما فرط بنقطتين ثمينتين في مباراته الماضية أمام إيفرتون «3-3»، دخل سيتي اللقاء مدركًا أن أي تعثر جديد سيجعل باب اللقب مشرعًا تمامًا أمام أرسنال.

ورغم أهمية المباراة، بدا سيتي عاجزًا عن الوصول إلى شباك ضيفه حتى الدقيقة 60، عندما حرر الجناح البلجيكي جيريمي دوكو فريقه من الضغوط بتسجيله الهدف الأول بتسديدة محكمة في الزاوية البعيدة.

وبعد 15 دقيقة عزز النرويجي إرلينج هالاند تقدم فريقه بالثاني، ليبتعد في صدارة جدول الهدافين بهدفه الـ 26 بعد تمريرة المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، فسددها من دون أن تجد طريقها إلى المرمى قبل أن تعود إليه ويتابعها بكعب القدم في الشباك. ووجه البديل المصري عمر مرموش الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بعد لعبة جماعية وتمريرة من هالاند «2+90».

ومع بقاء مباراتين، رفع سيتي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي الأحد مع جاره ومضيفه وست هام، والذي يصارع للنجاة من الهبوط.