كأس آسيا.. الأخضر ينطلق أمام فلسطين

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منافسات كأس آسيا 2027 بمواجهة نظيره الفلسطيني في السابع من يناير المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، حسبما كشف عنه اتحاد اللعبة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت.

ويخوض الأخضر مباراته الثانية أمام عمان على الملعب ذاته في 12 يناير المقبل، وبعدها بخمسة أيام يختتم مرحلة المجموعة بلقاء الكويت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأسفرت القرعة التي سحبت السبت في قصر سلوى التاريخي بمحافظة الدرعية في الرياض عن مواجهات عربية خالصة للأخضر السعودي، أما المنتخبات العربية الأخرى، فقد جاءت مجموعاتها متباينة، إذ وقع المنتخب الأردني ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخب عربي آخر هو البحريني إضافة إلى أوزبكستان، وكوريا الشمالية، وحلّ المنتخب السوري في المجموعة الثالثة مع إيران وقيرغيزستان والصين، والعراق في المجموعة الرابعة بجانب أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة، والإمارات في الخامسة بجوار كوريا الجنوبية وفيتنام والفائز من لقاء لبنان واليمن، فيما وقع المنتخب القطري «حامل اللقب» في المجموعة السادسة بجانب اليابان وتايلاند وإندونيسيا.

وتستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى، لتصبح بذلك المضيف رقم 16 في تاريخ البطولة، علمًا أن الأخضر قد يصبح ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقب رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققها أعوام 1984 و1988 و1996.

يشار إلى أن المنتخب السعودي لم يغب عن أي نسخة من بطولة كأس آسيا منذ مشاركته الناجحة عام 1984 التي شهدت تتويجه بأول ألقابه القارية.