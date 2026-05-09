المرة الخامسة.. أخضر 17 يتأهل الى المونديال

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، السبت، إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد نجاحه في حجز مقعده في المونديال بانتصاره على تايلاند بنتيجة 2-0 ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا السبت.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للأخضر بعد ظهوره في ثلاث نسخ ماضية لأعوام 1985، 1987، ونسخة 1989، ونسخة التي نجح في تحقيقها، إضافة إلى 2025.

وحملت ثنائية المنتخب أمام تايلاند توقيع مروان اليامي الذي سجل هدف التقدم عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وحسن العكروش الذي سجل الهدف الثاني «1+90».

وحقق الأخضر العلامة الكاملة في مجموعته بعد نهاية أول جولتين بانتصار على ميانمار وتايلاند.

وتتأهل أول 8 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تحتضنها قطر.