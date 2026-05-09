الاتحاد يتوج ببطولة الملاكمة

اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة، السبت، منافسات بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للنخبة لفئتي الرجال والسيدات، التي احتضنتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، بمشاركة 88 ملاكمًا وملاكمة يمثلون 15 ناديًا.

وشهدت البطولة مستويات فنية متقاربة، وندية عالية بين المشاركين، في ختام بطولات الموسم الجاري للمنطقتين الغربية والجنوبية، ضمن برامج الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الوطنية.

وأسفرت نتائج الترتيب العام عن تتويج نادي الاتحاد بالمركز الأول، فيما حلّ الوحدة ثانيًا، والأهلي ثالثًا.

وتأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد السعودي للملاكمة لتطوير المنافسات المحلية، ورفع الجاهزية الفنية للاعبين واللاعبات، بما يعزز حضور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وينتظر أن تتجه الأنظار إلى الرياض العاصمة السعودية، التي تستضيف بطولة المنطقة الوسطى والشمالية للنخبة لفئتي الرجال والسيدات خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري.