الأخضر ومنافسو مجموعته.. ضربات قاتلة وهدف ذهبي

تُجدِّد أولى مجموعات كأس آسيا 2027 اللقاء بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومنافسين قابلهما سابقًا في المحفل القاري، فيما تشهد باكورة مبارياته مع خصم ثالث على صعيد البطولة.

وأوقعت القرعة، التي سُحبت السبت في الدرعية، المنتخب السعودي مع الكويت وُعمان وفلسطين.

ويرصد موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني 3 مواجهات سابقة بين «الأخضر» والكويت في كأس آسيا، فاز باثنتين منها، وانتهت واحدة بالتعادل.

وجاءت المواجهة الأولى في ختام المجموعة الأولى من نسخة «سنغافورة 1984»، وحسمها المنتخب السعودي بهدف قاتل للمهاجم محيسن الجمعان، مُسقطًا حامل اللقب، وبعدها أكمل المشوار نحو منصة التتويج للمرة الأولى.

وتعود المواجهة التالية إلى ثاني جولات دور المجموعات من نسخة «قطر 1988»، وخيّم عليها التعادل السلبي.

وتواصل مشوار «الصقور» في هذه النسخة أيضًا حتى المباراة النهائية ومعانقة الذهب مجددًا وللمرة الثانية على التوالي.

وبخلاف المواجهتين الأوليين، جاءت الثالثة في المراحل الإقصائية، ضمن الدور ربع النهائي من نسخة «لبنان 2000»، وحسمها المنتخب السعودي بهدف ذهبي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2ـ2. وسجل للأخضر نواف التمياط وطلال المشعل، وللأزرق بشار عبد الله وجاسم الهويدي، لتتمدّد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 108، الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، خطف التمياط الهدف الذهبي منهيًا اللقاء قبل أوانه بموجب تلك القاعدة.

وبعد نحو ربع قرن من تلك المباراة، افتتح المنتخب السعودي مشواره في نسخة «قطر 2023» بمواجهة أولى تاريخيًا ضمن كأس آسيا أمام عُمان.

وتأخر الصقور بركلة جزاء لصلاح اليحيائي في الدقيقة 14، وانتظروا حتى آخر ربع ساعة وقلبوا الطاولة بهدفين لعبد الرحمن غريب وعلي البليهي «78» و«90+6».

أما المنتخب الفلسطيني فلم يسبق للأخضر ملاقاته ضمن المعترك الآسيوي، وجاءت مواجهاتهما في محافل أخرى، أبرزها تصفيات المونديال وبطولة كأس العرب.