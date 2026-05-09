سيلتا يفاجئ أتلتيكو.. وإشبيلية يسقط إسبانيول

فاجأ فريق سيلتا فيجو الإسباني مضيفه أتلتيكو مدريد، وأسقطه بهدف نظيف، فيما ابتعد إشبيلية قليلًا عن مناطق الهبوط بفوزه على إسبانيول 2-1، السبت ضمن الجولة الـ 35 من الدوري.

وفي المباراة الأولى سجل المهاجم بورخا إيجليسياس هدفه الـ 14 بالدوري في الدقيقة 62، ليرفع رصيد فريقه إلى 50 نقطة بالمركز السادس، ليواصل مطاردة ريال بيتيس الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يملك 53 نقطة، ويحل لاحقًا ضيفًا على ريال سوسييداد.

أما أتلتيكو فتجمّد رصيده عند 63 نقطة في المركز الرابع، وواصل نهاية موسمه المخيّبة التي تخللها خسارة لقب الكأس أمام ريال سوسييداد، وإقصائه من نصف نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال الإنجليزي.

وفي المواجهة الثانية قلب إشبيلية تأخره على ضيفه إسبانيول المأزوم وتغلب عليه 2-1.

وافتتح الإنجليزي تايريس دولان التسجيل لإسبانيول «56»، لكن إشبيلية قلب الأمور بهدفيّ أندريس كاسترين «82» والبديل النيجيري أكور أدامس «90+1»

ويحتدم صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، فالفارق لا يتعدّى أربع نقاط بين ليفانتي الـ 19 ما قبل الأخير برصيد 36 نقطة، وإشبيلية الذي رفع رصيده إلى 40 في المركز الـ 12، قبل جولات على نهاية الموسم.

بدوره، تابع إسبانيول نتائجه السلبية في 2026 إذ لم يذق طعم الانتصار حتى الآن، فمنذ سقوطه في الديربي أمام برشلونة 0-2 في الثالث من يناير الماضي، خسر ما مجموعه 12 مباراة وتعادل في ست، ليتجمّد رصيده عند 39 نقطة في المركز الـ 15.