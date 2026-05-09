الفيصلي يقترب من «روشن».. والدرعية يتعثر مع الأنوار

وضع فريق الفيصلي الأول لكرة القدم قدمًا في دوري روشن السعودي بعد انتزاعه المركز الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى إثر فوزه على البكيرية 2ـ0، السبت، على ملعب البكيرية ضمن الجولة الـ 33، مستفيدًا من خسارة منافسه المباشر الدرعية أمام الأنوار 2ـ4.

وافتتح الفيصلي التسجيل مبكرًا عبر المولدوفي هنريكي سيلفا عند الدقيقة 3، وعزَّز البرازيلي إدواردو هنريكي النتيجة بالثاني «49».

في المقابل، فرَّط الدرعية بفرصة الحفاظ على المركز الثاني، المؤهل مباشرةً إلى «روشن»، بعد أن سقط أمام الأنوار.

وتقدم الأنوار عبر الجزائري رضا بن سايح في الدقيقة 27، وعادلَ الفرنسي جايتان لابورد النتيجة للدرعية من ركلة جزاءٍ.

وعاد الفريق المستضيف للتقدُّم عبر الكولومبي ريكاردو كارابالو «45»، واختتم بن سايح الثلاثية بهدفه الثاني «73»، بينما قلَّص لابورد الفارق للدرعية بهدف ثانٍ «88» ووضع الهدف الرابع للأنوار يزيد جوشان "90+2".

وبات الفيصلي في حاجةٍ إلى الفوز على الباطن، الخميس، ضمن الجولة الأخيرة لضمان الصعود مباشرةً إلى دوري روشن السعودي.

في المقابل، ينتظر الدرعية تعثر الفيصلي بالخسارة، أو التعادل أمام الباطن مع تحقيقه الفوز على البكيرية في اليوم ذاته من أجل خطف بطاقة الصعود.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 70 نقطةً في المركز الثاني، جناها من 20 انتصارًا، وعشرة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث خسائر، بينما تراجع الدرعية إلى المركز الثالث بـ 69 نقطةً، ليتَّجه نحو خوض الملحق.