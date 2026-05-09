الجبلين يرسل العربي إلى «الثانية»

ودع فريق العربي الأول لكرة القدم دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى رسميًا، بعد خسارته أمام الجبلين 4ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ33 من المسابقة.

وحسم الجبلين المواجهة برباعية تناوب على تسجيلها الشيخ توريه عند الدقيقة «28»، ثم أضاف دييجو كيروش الهدف الثاني «42»، وبصم على الثالث سليمان السعيد «73»، قبل أن يختتم البرتغالي جواو نوفايس اللقاء «86».

وتأكد هبوط العربي إلى دوري الدرجة الثانية قبل جولة من نهاية الموسم، بعد تجمد رصيده بـ21 نقطة محتلًا المرتبة 17 عقب 5 انتصارات و6 تعادلات مقابل 21 خسارة.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، كسب العلا نظيره الجبيل 2ـ0، فيما انتصر العروبة على جدة 4ـ0، وتعادل الرائد مع منافسه الزلفي 2ـ2.