القادسية يكرّر الانتصار على الفيحاء

كرَّر فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره على مضيفه الفيحاء بالتغلُّب عليه 2ـ1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، السبت، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وافتتح مصعب الجوير النتيجة للفريق القدساوي في الدقيقة 44، ونجح الفيحاء في التعديل عبر الزامبي فاشيون ساكالا «50»، قبل أن يتمكَّن البرازيلي جابرييل كارفاليو، لاعب القادسية، من تسجيل هدفٍ قاتلٍ في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا فريقه الفوز الثاني تواليًا على الفيحاء في الموسم الجاري بعد الانتصار الكاسح عليه 5ـ0 في الدور الأول.

وسجل القادسية انتصاره الثالث تواليًا، والـ 12 في النسخة الجارية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 71 نقطةً، ويعزِّز موقعه في المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد الفيحاء عند 38 نقطةً في المركز العاشر.