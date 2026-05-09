المجموعة السادسة تعيد نهائي 2019

تُكرر سادس مجموعات كأس آسيا «السعودية 2027»، التي سحبت قرعتها السبت في الدرعية، مواجهة طرفي نهائي نسخة 2019.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري الأول لكرة القدم، حامل اللقبين الأخيرين، في المجموعة السادسة إلى جوار اليابان وتايلاند وإندونيسيا.

وقبل 7 أعوام، التقى المنتخبان القطري والياباني في نهائي البطولة على أرض الإمارات، ويومها فاز «العنّابي» 3ـ1.

وسجل أهداف قطر المعز علي، وعبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، فيما سجل لليابان تاكومي مينامينو.

وبذلك الانتصار، حقق المنتخب الخليجي الكأس للمرة الأولى في تاريخه، قبل تكرار الإنجاز على أرضه عام 2024.

وسيلتقي المنتخبان في السعودية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بعدما يواجهان إندونيسيا وتايلاند خلال الجولتين الأوليين.