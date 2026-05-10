السلامي: آسيا 2027 سعودية

اختار المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، «الأخضر» ضمن المرشحين للفوز بكأس آسيا «السعودية 2027»، التي سُحبت قرعتها، السبت، في الدرعية.

وبعد انتهاء الحفل، تحدَّث لـ «الرياضية» السلامي قائلًا: «القرعة قويةٌ، والمنتخبات حاليًّا باتت تعرف كل شيءٍ عن بعضها، وتُجهِّز نفسها جيدًا للمنافسات».

وأضاف: «توجد منتخباتٌ من خلفياتٍ مختلفةٍ، وتعتمد على مدارسَ تدريبيةٍ متنوعةٍ». وتابع: «سيحضر مدربون يملكون تجربةً سابقةً في البطولة، وآخرون مثلي يشاركون فيها للمرة الأولى». متوقِّعًا إسهام هذا التنوع في زيادة متعة البطولة.

وعن المنتخبات المرشحة للقب، أوضح: «المنتخب السعودي من المرشحين، فهو المنظِّم، وصاحب تاريخٍ كبيرٍ، ويملك شغفًا وطموحًا أيضًا لتحقيق اللقب، لأنه لم يفز به منذ مدة طويلةٍ، ولديه عناصر تؤهله لإحراز البطولة بين جماهيره».

وأردف: «هناك منتخباتٌ أخرى أيضًا لديها تجربةٌ في البطولة»، رافضًا وصف مجموعةٍ بعينها من الست بـ «الأقوى».

وأفاد: «كل مجموعةٍ يأتي على رأسها منتخبٌ من المستوى الأول، وحتى منتخبات بقية المستويات قويةٌ، مثل قطر التي تأهلت إلى كأس العالم، وتحمل لقب آخر نسختَين».

وأبدى السلامي تطلُّعه لظهور المنتخب الأردني بصورةٍ قويةٍ في البطولة القارية لإسعاد جماهيره.

وأوقعت القرعة منتخب «النشامى» في المجموعة الثانية إلى جوار أوزبكستان، والبحرين، وكوريا الشمالية.