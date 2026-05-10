بعد خيبة الأبطال.. البايرن يهدد بقاء فولفسبورج

ميكيل أولسيه يحتفل بهدف الفوز لبايرن ميوينخ في شباك فولفسبورج السبت لحساب الجولة الـ33 للدوري الألماني.. وفي الصورة الثانية ردة فعل هاري كين بعد إهداره ركلة الجزاء (المركز الإعلامي- بايرن ميونيخ)
فولفسبورج - رويترز 2026.05.10 | 12:09 am

تغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، وبصعوبة على فولفسبورج المتعثر، السبت، ليستعيد توازنه بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء 5-6 بمجموع المباراتين.
وكان الإحباط واضحًا في البداية على الفريق البافاري، الذي فقد فرصة الظهور في النهائي للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بعد أن فاز على باريس نفسه بهدف دون رد.
وأجرى المدرب البلجيكي فينسينت كومباني 6 تغييرات على تشكيلته التي افتقدت لشرارته الهجومية المعتادة على الرغم من وجود هدافه الإنجليزي هاري كين، الذي أهدر ركلة جزاء «36»، بعد أن انزلق قليلا قبل أن يخطئ المرمى، لتكون الأولى التي يضيعها في الدوري بعد 24 أخرى ناجحة.
واحتاج البايرن لأكثر من شوط واحد ليجد إيقاعه، وتمكن من هز الشباك بتسديدة رائعة في الزاوية العليا من ميكيل أوليسيه في الدقيقة 56.
وازداد إحباط فولفسبورج، الموجود في المركز الـ 16 المؤدي لملحق الهبوط متأخرا بفارق ست نقاط عن فيردر بريمن، وهو يسعى لإدراك التعادل قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، بينما وجد بايرن مساحات أكبر واقترب من التسجيل مجددا عندما أطلق كين تسديدة أرضية بعد ساعة من اللعب.
وأضاع فولفسبورج أكبر فرصة له في الدقيقة 89 عندما سدد البديل ماتياس سفانبيرج الكرة في القائم وكان عليه فقط التغلب على الحارس يوناس أوربيج.
ويملك بايرن، الذي لا يزال بإمكانه الفوز بالثنائية المحلية عندما يواجه شتوتجارت في نهائي الكأس يوم 23 مايو، 86 نقطة. أما بروسيا دورتموند الثاني «70» ولايبزيج الثالث «65» فقد ضمنا التأهل لدوري الأبطال قبل الجولة الأخيرة.


