الرابع تواليا.. غلطة سراي يخطف لقب الدوري

تُوِّج فريق غلطة سراي الأول لكرة القدم بلقب الدوري التركي للمرة الـ 27 في تاريخه والرابعة تواليًا بعد فوزه على مضيفه أنطاليا سبور 4ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 33 قبل الأخيرة من البطولة.

ورفع الفريق رصيده إلى 77 نقطةً بفارق أربع نقاطٍ عن فنربخشة «الثاني»، الذي فاز على مضيفه قونيا سبور 3ـ0 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد أنطاليا سبور عند 29 نقطةً في المركز الـ 16 «أول مراكز الهبوط».

وتقدَّم أنطاليا عبر سونير ديكمن في الدقيقة 45+3، وأدرك ماريو ليمينا التعادل «56». وفي الدقيقة 62، عاد ديكمن ليُضيف الهدف الثاني لفريقه، لكنَّ غلطة سراي ردَّ بثلاثة أهدافٍ عن طريق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين «66» من ركلة جزاءٍ و«88»، وكان إيهان «90+5».