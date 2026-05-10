البليهي يعود إلى الهلال

يعود علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، المعار من الهلال، إلى صفوف الأزرق العاصمي بعد نهاية الموسم الجاري، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وذكرت المصادر ذاتها، أن عقد اللاعب مع الهلال بقي فيه موسمٌ واحدٌ، وسيتَّخذ قراره النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسطَ احتمالية انضمامه إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبيَّنت أن المدافع الدولي خرج من الهلال رغبةً منه في المشاركة بصفة أساسية من أجل حجز مكان له في قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2026، دون ضغطٍ من قِبل الإدارة الهلالية. ولفتت إلى أن البليهي لن يستمر مع الشباب بعد نهاية فترة إعارته، لا سيما أن أنديةً عدة في دوري روشن السعودي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته الصيف المقبل.