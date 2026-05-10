آسيا تبدأ قبل 243 يوما

يبدأ مديرو منتخبات «كأس آسيا 2027»، قبل 243 يومًا على انطلاقها، انتقاءَ الفنادق، ومراكز التدريب التي ينوون اختيارها رسميًّا لبعثاتهم خلال منافسات البطولة القارية التي تحتضنها السعودية يناير المقبل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن اللجنة المنظِّمة ستعقد اجتماعات خلال اليومين المقبلين مع ممثلي المنتخبات من أجل تحديد أماكنها بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، لاعتمادها رسميًّا.

وسُحِبت القرعة، السبت، في قصر سلوى التاريخي بمحافظة الدرعية في الرياض وسطَ حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية، وبمشاركة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، وهيديتوشي ناكاتا، أسطورة اليابان.

وأوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت، وعُمان، وفلسطين.

وأصبحت السعودية الدولة المستضيفة رقم 16 في تاريخ البطولة، وربما يصبح الأخضر ثامن منتخبٍ يُتوَّج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقبٍ رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجازٌ سيعادل به الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

وتُجرى منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 على ثمانية ملاعب في ثلاث مدن سعودية بواقع خمسة في الرياض، واثنين في جدة، وواحد في الخبر.