أبها يتوشّح ذهب «يلو»

تُوِّج فريق أبها الأول لكرة القدم، السبت، بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على الرغم من خسارته أمام العدالة 1ـ0 ضمن الجولة الـ 33، إذ كان قد حسم اللقب رسميًّا قبل نهاية الموسم بأربع جولاتٍ.

وجاء تتويج الفريق الجنوبي في حضور الأمير خالد بن سطام، نائب أمير منطقة عسير، ومعيض الشهري، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.

وشهد الحفل أجواءً احتفاليةً خاصَّةً، تضمَّنت عرضًا غنائيًّا يخصُّ نادي أبها، إضافةً إلى عروض الليزر التي تزيَّنت بألوان النادي احتفاءً باللقب.

وعلى صعيد المواجهة، سجل رياض الإبراهيم هدف العدالة الوحيد عند الدقيقة «45+2»، ليمنح فريقه الانتصار في اللقاء.

وكان أبها ضَمِنَ التتويج باللقب مبكِّرًا بعد انفراده بالصدارة بـ 77 نقطةً، حصدها من 24 انتصارًا، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل أربع هزائم.