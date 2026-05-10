مواجهة الكويت جسر عبور الأخضر إلى النهائي

يستبشر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2027 بعدما أوقعته قرعة البطولة، التي سُحِبت السبت في الدرعية، مع نظيره الكويتي ضمن المجموعة الأولى.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي على رأس المجموعة بصفته صاحب الضيافة، وانضمَّ إلى جانبه كلٌّ من الكويت، وعُمان، وفلسطين.

والتقى الأخضر المنتخبَ الكويتي في ثلاث نسخٍ سابقةٍ من البطولة، واستطاع لاحقًا الوصول إلى المباراة النهائية لكلٍّ منها.

وجاءت المواجهات في دور المجموعات 1984 و1988، وربع النهائي 2000.

وفاز «الصقور» بالمباراة الأولى 1ـ0، وبالأخيرة 3ـ2، فيما انتهت الثانية بالتعادل السلبي.

وتمكن المنتخب السعودي من بلوغ نهائي النسخ الثلاث، وحقق لقب أول اثنتين، فيما خسر الثالثة لمصلحة اليابانيين.