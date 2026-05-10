يوفنتوس يكسب ليتشي.. ويزاحم ميلان على الثالث

صعد فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث مؤقتًا بعد فوزه، السبت، على مضيفه ليتشي 1ـ0 ضمن الجولة الـ 36 للدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطةً بفارق نقطتين خلف نابولي «الثاني»، وواحدةٍ أمام ميلان «الرابع»، الذي سيواجه أتالانتا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمَّدت نقاط ليتشي عند 32 في المركز الـ 17 بفارق أربع نقاطٍ عن كريمونيزي «الـ 18»، أول مراكز الهبوط، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وسجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة الأولى، وتحديدًا عقب 12 ثانيةً، بعد أن استقبل عرضيةً من أندريا كامبياسو من الجهة اليمنى، ليتحكَّم بالكرة ببراعةٍ وسط دفاع ليتشي، ويضعها في الشباك.

وواصل اليوفي ضغطه بعد تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع ليتشي لتأمين مرماه من دخول هدفٍ ثانٍ مبكِّرٍ قد يُعقِّد المهمة.

وقاد فلاهوفيتش هجمات يوفنتوس إلى جانب البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو على الجهة اليمنى، والتركي كينان يلدز على اليسرى بحثًا عن تسجيل هدفٍ ثانٍ، لكنَّ ذلك لم يحدث، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بهدفٍ.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق محاولاته لزيارة شباك مضيفه، الذي لم يُشكِّل أي خطورةٍ حقيقيةٍ على مرمى الحارس ميكيل دي جريجوريو.

وسجل بيير كالولو، لاعب يوفنتوس، هدفًا آخرَ، لكنَّ الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 58. واستمرَّ في ضغطه على مرمى ليتشي، الذي أبعد حارسه فلاديميرو فالكون كثيرًا من الفرص الخطيرة.

ونجح يوفنتوس في تسيير ما تبقَّى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوزه.