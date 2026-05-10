في مئوية ميسي.. إنتر ميامي يضرب تورنتو برباعية

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، صاحب أسرع مساهمةٍ تهديفيةٍ في الدوري الأمريكي بعد أن بلغ الرقم 100 خلال الفوز على تورنتو إف سي الكندي 4ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 12 للدوري.

وبتسجيله هدفًا، وتقديمه تمريرتين حاسمتين في المباراة، بلغ قائد المنتخب الأرجنتيني رقمه التاريخي خلال الموسم، في 64 مباراةً، محققًا ذلك في 31 مباراةً أقل من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو. ويأتي ثالثًا روبي كين، من فريق لوس أنجليس جالاكسي، بـ 62 هدفًا و39 تمريرةً حاسمةً في 96 مباراةً.

وافتتح الأرجنتيني دي بول، لاعب الوسط، التسجيل لإنتر ميامي عند الدقيقة 44 بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهدافٍ الموسم الجاري.

وضاعف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز تقدم إنتر ميامي «56»، مستغلًّا تمريرةً دقيقةً من ميسي، ليسدِّدها مباشرةً بقدمه اليسرى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

وأضاف المدافع الإسباني سيرخيو ريجيلون الهدف الثالث عند الدقيقة 73 بتسديدةٍ أرضيةٍ من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرةٍ متقنةٍ من ميسي، وهي الرابعة الموسم الجاري.

وأضاف ميسي اسمه إلى قائمة الهدَّافين في الدقيقة 75 بعد أن تعاون مع دي بول ليخترق منطقة الجزاء، ويسدد الكرة بقدمه اليسرى من منتصفها في الشباك معلنًا عن تاسع أهدافه، الذي حمل الرقم 100 في مساهماته التهديفية.

وقلَّص الفريق المضيف الفارق بتسجيل هدفين في الدقيقتين 82 و90، ليرفع إنتر ميامي رصيده إلى 22 نقطةً في المركز الثاني بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن ناشفيل، متصدر مجموعة الغرب، التي تضمُّ 15 فريقًا. أمَّا تورنتو، فتجمَّدت نقاطه عند 14 في المركز التاسع.

وكان ميسي وصل إلى جنوب فلوريدا صيف 2023 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقاد الفريق للفوز بأول أربعة ألقابٍ تاريخيةٍ له حيث حقق كأس الدوري في 2023، ودرع المشجعين عام 2024، ودوري مجموعة الشرق في 2025، والكأس المحلية عام 2025.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، فاز ليو بجائزة الحذاء الذهبي في 2025، وجائزة أفضل لاعب عامَي 2024 و2025، ليصبح أول لاعبٍ يفوز بها مرتين متتاليتين.