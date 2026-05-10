الرياض والفتح يطاردان الثانية

يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، نظيره الفتح عند الـ 07:05 مساء الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 5 مواجهات، تغلب كل فريق في واحدة، وحضر التعادل في ثلاث مباريات، واستطاع المستضيف، تسجيل 8 أهداف مقابل 9 للضيوف.

وتغلب «النموذجي» في مواجهة الدور الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلت عن طريق الرأس أخضري ويسلي ديلجادو «هدفين» والمغربي مراد باتنا، فيما سجل للرياض البرتغالي توزي.

ويتساوى ثلاثة لاعبين كأكثر من سجل في مواجهات الفريقين، بواقع هدفين، لكل من ويسلي ديلجادو، والجزئري سفيان بن دبكة من الفتح، وتوزي من الرياض.

ويسعى الرياض إلى تحقيق النقاط الثلاث، للابتعاد عن شبح الهبوط، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، فيما يأمل الفتح في إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل الرياض المرتبة السادسة عشرة برصيد 23 نقطة، فيما يملك الفتح 33 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.