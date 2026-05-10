الاتحاد يهدد ضمك بالسادس تواليا

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم، الأحد، عن إيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق الاتحاد، في جدة منذ أكثر من خمسة أعوام.

في المقابل، يبحث صاحب الأرض عن تحقيق الانتصار السادس تواليًا، في مباراة من الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي.

ويعود آخر انتصار ضمكاوي على الاتحاد، في جدة، إلى الدور الثاني من دوري 2019ـ2020، وتحديدًا فبراير 2020. وانتصر الضيوف، يومها 2ـ1.

وفي الزيارات الخمس التالية، فاز «الاتحاد» فيها جميعًا.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 13 مرة، فاز الاتحاد في 5 مباريات، وفاز ضمك في 4 مباريات، وحضر التعادل في 4 مباريات، سجل خلالها هجوم الاتحاد 19 هدفًا، في حين سجل هجوم ضمك 15 هدفًا.

ومازال الاتحاد يواصل مستوياته ونتائجه المتباينة، التي كان آخرها التعادل مع الخلود، ويسعى جاهدًا إلى حصد النقاط الثلاث للبقاء منافسًا على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولة القارية.

في الجانب الآخر، يطمح ضمك المهدد بالهبوط، إلى تحقيق الانتصار والهروب من شبح الهبوط وإيقاف نزيف النقاط بعد خسارته أمام الهلال ثم الخليج، وليس أمامه خيار سوى الفوز، أملًا في تعثر مطارده المباشر الرياض لاسيما وأن بطاقة الهبوط الثالثة أصبحت محصورة بينهما بشكل كبير.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 26 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و 11 تعادلًا مقابل الخسارة في 15 مباراة.