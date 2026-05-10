مبابي يغيب عن «الكلاسيكو»

غاب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن قائمة «الملكي»، لمواجهة برشلونة في لقاء «الكلاسيكو» المرتقب، مساء الأحد، في دوري «لاليجا»، والتي من الممكن أن يحسم فيها العملاق الكاتالوني لقب الدوري في حال التعادل.

ويغيب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأُصيّب مبابي قبل 10 دقائق من نهاية مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

ويتصدر برشلونة برصيد 88 نقطة ترتيب الدوري الإسباني بفارق مريح عن ريال مدريد الذي يمتلك 77 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية موسم 2025ـ2026.