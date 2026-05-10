سلمان آل خليفة: ننتظر نسخة آسيوية استثنائية في السعودية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 ستكون استثنائية بكل المقاييس، معتبرًا أن البطولة تمثل منصة لإبراز التطور المتنامي للعبة في القارة.

وقال في تصريح بثه الموقع الرسمي للاتحاد القاري بعد حفل القرعة في الدرعية: «إن الاتحاد الآسيوي يواصل مواكبة التطور الكروي في القارة، في ظل الاتساع التاريخي في شعبية اللعبة وقاعدتها الجماهيرية، وفي إطار التعاون بين الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء».

وأثنى آل خليفة على الدعم الذي قدمته الجهات الرسمية السعودية لإنجاح حفل القرعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، وقال: «إن نجاح الحفل يعكس التعاون بين الاتحاد الآسيوي والجهات المختصة في السعودية لإظهار الحدث بصورة تليق بمكانة الكرة الآسيوية».

وبيّن رئيس الاتحاد الآسيوي أن بطولة كأس آسيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة عملية تطوير شاملة، مع توسيع المشاركة إلى 24 منتخبًا، واعتماد معايير تنظيمية عالية بهدف تقديم منتج كروي آسيوي يجلب الفخر لكافة منتسبي اللعبة في القارة.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي قدرة السعودية على تهيئة الظروف المثالية لتنظيم الحدث القاري الكبير لما تمتلكه من إمكانات كبيرة وخبرات تنظيمية متراكمة وبنية تحتية عالية الجودة، مضيفًا أن الاتحاد القاري يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في السعودية وبالأخص الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا.

وذكر آل خليفة أن قارة آسيا أصبحت رقمًا مهمًا في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن مشاركة تسعة منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026 تشكل محطة بارزة لكرة القدم في القارة.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته بقدرة المنتخبات المشاركة على تقديم صورة مشرقة عن كرة القدم الآسيوية في نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، بما يلبي طموحات جماهير اللعبة، ويترجم التطور الملموس في مستوى اللعبة في القارة الآسيوية.