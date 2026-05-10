الأحد.. انطلاق بيع تذاكر نهائيات آسيا

فتحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا السعودية 2027 المجال رسميًا أمام الجماهير، لحاملي بطاقات فيزا Visa من أجل بدء حجز التذاكر، الأحد.

وبصفتها الداعم العالمي الرسمي للبطولة، تمنح فيزا Visa حاملي بطاقاتها أولوية تمتد لـ48 ساعة للحصول على التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.

ويأتي إطلاق عملية بيع التذاكر بعد مراسم قرعة النهائيات في الرياض، والتي رسمت طريق المنتخبات الآسيوية الكبرى عبر المدن المستضيفة: الرياض، جدة، والخبر.

وتنطلق فترة البيع الحصرية عند الـ 08:27 مساء الأحد بتوقيت السعودية، ما يمنح مستخدمي فيزا Visa أولوية اختيار المقاعد في جميع مباريات البطولة الـ51، بما في ذلك المباراة الافتتاحية المرتقبة بين السعودية وفلسطين 7 يناير المقبل، والمباراة النهائية المنتظرة 5 فبراير.

وبعد انتهاء فترة الأولوية، سيتم طرح التذاكر للبيع العام عند الـ 08:27 مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت السعودية.

ويمكن للجماهير الراغبة في حضور أول نسخة تستضيفها السعودية من البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الآسيوية، الدخول إلى موقع وتطبيق «أهلًا» لإتمام عمليات الشراء.

وتبقى سهولة الوصول إلى المباريات إحدى أولويات البطولة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالًا سعوديًا فقط «نحو 8 دولارات أمريكية».

وتتوفر تذاكر الفئة المميزة ابتداءً من 100 ريال سعودي «نحو 27 دولارًا أمريكيًا» لمن يرغبون في تجربة حضور أكثر تميزًا.

ورحب داتوك سري ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بانطلاق رحلة بيع التذاكر، وقال: «تبقى كأس آسيا قمة كرة القدم في قارتنا، ونحن سعداء برؤية البطولة تصل إلى آفاق جديدة في السعودية».

من جانبها، قالت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية: «يسرّنا الإعلان عن انطلاق بيع تذاكر كأس آسيا السعودية 2027، وإتاحة الفرصة للجماهير في السعودية وقارة آسيا وحول العالم لحجز مقاعدهم في إحدى البطولات الكروية الأهم على مستوى العالم».

وأضافت: «يمتلك الشعب السعودي شغفًا كبيرًا بكرة القدم، ونتطلع لتقديم تجارب مميزة للمشجعين في المدن المستضيفة الثلاث».

وتابعت: «تمثل استضافة هذه البطولة محطة بارزة في مسيرة كرة القدم السعودية، وتعكس التقدم الملموس الذي حققته السعودية خلال الأعوام الماضية على جميع مستويات اللعبة، ونثق تمامًا بقدرة السعودية على تقديم نسخة استثنائية من البطولة للاعبين والمشجعين على حد سواء، ومواصلة إلهام الأجيال من المواهب الكروية في أرجاء القارة».