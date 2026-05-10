في قلب روما التاريخي.. 32 موسيقيا يقدمون «روائع الأوركسترا السعودية»

اختتمت هيئة الموسيقى حفل «روائع الأوركسترا السعودية» في روما، العاصمة الإيطالية، المنظم في ساحة فينوس بـ«حديقة الكولوسيوم الأثرية»، بمشاركة الفنان العالمي أندريا بوتشيلي، وبرعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى.

وقال باول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، بهذه المناسبة عبر بيان صحافي :«تقديم روائع الأوركسترا السعودية في روما يُعد محطة استثنائية في مسيرة الموسيقى السعودية، ورمزًا يعكس عمق الحوار الثقافي. ومن خلال هذا اللقاء الفني الذي يجمع الموسيقيين السعوديين بأوركسترا فونتان دي روما على أحد أعرق المعالم التاريخية، نسعى إلى تقديم الموروث الموسيقي الوطني إلى جمهور عالمي، وترسيخ شراكات إبداعية مستدامة تسهم في تشكيل مستقبل منظومتنا الموسيقية».

وأكد الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، أهمية هذه المشاركة التي جسّدت امتزاجًا بين عراقة المسرح الروماني بوصفه رمزًا حضاريًا عالميًا، وعراقة الفنون الأدائية التقليدية بوصفها هوية وطنية، من خلال تقديم الثقافة السعودية بطابع فني يُبرز حضورها الدولي، ويسهم في تعزيز التواصل الثقافي.

وأعرب المايسترو العالمي أندريا بوتشيلي عن تقديره للمشاركة مع فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، مضيفًا :«الغناء بجانب الكولوسيوم دائمًا ما كانت تجربة تحمل مشاعر استثنائية، إلا أن المشاركة بجانب الأوركسترا والكورال الوطني السعودي أضفت عليها طابعًا أكثر تميزًا، فالموسيقى لغة قادرة على وصل الثقافات وتجاوز حدود الزمان والمكان، ويسعدني أن أكون جزءًا من عرض موسيقي جمع بين تقاليد موسيقية عريقة في قلب روما».

وجمع الحفل 32 موسيقيًا من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، إلى جانب 30 موسيقيًا من أوركسترا «فونتان دي روما»، في عرض موسيقي مشترك عكس التبادل الثقافي، بقيادة المايسترو الإيطالي العالمي مارشيلو روتا، والذي تضمن مجموعة مختارة من الأعمال السعودية والإيطالية والعالمية، جمعت بين الألحان الوطنية والتوزيعات الأوركسترالية.

واستعرض الحفل أبرز الفنون الأدائية السعودية وهي، عرضة وادي الدواسر، وفن الخطوة، والفن الينبعاوي، قدّمها 55 مؤديًا تحت مظلة هيئة المسرح والفنون الأدائية، في إطار تحقيق أهدافها الرامية لإبراز تنوع الفنون الأدائية التقليدية السعودية.

وشهد الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان «الحِجر وروما» بكلمات المؤرخ والباحث الدكتور سليمان الذيب، والتي تعكس عمق الروابط الثقافية بين السعودية وإيطاليا، وتستلهم إرث الحضارتين، في تجربة فنية تجسّد امتداد الحوار الثقافي عبر الزمن، وتؤكد دور الموسيقى في مد جسور التواصل بين الشعوب والحضارات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الشراكة والاستقرار والتقدير الثقافي المتبادل.