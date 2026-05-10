جيرونا تجهز القادسية ورودجرز يريح اللاعبين

اختارت إدارة نادي القادسية، مدينة جيرونا الإسبانية، مقرًا لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم الصيف المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي الشرقي أنهت كافة الأمور المتعلقة بمقر اللاعبين والملاعب الخاصة بالتدريبات اليومية.

من جانب آخر، منح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، راحة لجميع اللاعبين، الأحد، بعد الانتصار على الفيحاء 2ـ1 ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويعاود اللاعبون التدريبات الجماعية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الحزم، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 33 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل القادسية المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة من 21 انتصارًا و 8 تعادلات وثلاث خسائر.