يايسله يفاضل بين جونسالفيس والبريكان.. وكيسيه انتظار

يفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين الثنائي البرازيلي ماثيوس جونسالفيس وفراس البريكان، للزج بأحدهما في خانة الجناح الأيسر أمام التعاون، في المواجهة التي تُجرى على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن يايسله سعى خلال التدريبات الماضية إلى إيجاد بديل للبرازيلي جالينو الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة النصر في الجولة قبل الماضية، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وبيّن أن يايسله ينتظر تأكيدات من قبل الجهاز الطبي لمنحه الضوء الأخضر، لتحديد موقفه من ضم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الوسط، إلى البعثة المغادرة في اتجاه القصيم من عدمه، نظير شعوره بإصابة خفيفة، على أن يضم السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني إلى القائمة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في دوري «روشن» وبرصيد 72 نقطة، من 22 انتصارًا و6 تعادلات و3 هزائم.

ويتبقى للأهلي ثلاث مواجهات أمام التعاون والخلود والخليج.