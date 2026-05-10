ميكيس: ريد بُل يطمح إلى العودة

أوضح الفرنسي لوران ميكيس، مدير ريد بُل، المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، أنَّ الفريق يطمح للعودة إلى القمة بحلول عام 2027.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، وصف ميكيس، صاحب الـ49 عامًا، الذي خلف البريطاني كريستيان هورنر، قبل أقل من عام، السائق الفرنسي الشاب إسحاق حجار بـ«قوي الشخصية»، مؤكدًا اندماجه الكبير داخل فريق ريد بُل، بطل العالم ست مرات في فئة الصانعين، الذي تُوّج بألقابه الأخيرة عامي 2022 و2023 مع الهولندي ماكس فيرستابن.

ويمر ريد بُل في بداية صعبة لموسم 2026، إذ يحتل فيرستابن المركز السابع، وحجار المركز الـ14، بينما يتأخر الفريق بوضوح عن مرسيدس وفيراري وماكلارين في الترتيب العام بعد مرور أربع جولات.

وعن ذلك، قال ميكيس: «لم ننجح في منح ماكس وإسحاق سيارة توفر الاستمرارية اللازمة التي تمنحهما الثقة لدفع الأداء إلى أقصى حد».

وعند سؤاله عن إمكانية العودة إلى قمة المنافسة هذا الموسم أو بحلول عام 2027، أقرَّ مدير فريق ريد بُل بأنه ليس في هذه المرحلة بعد.

وأشار ميكيس إلى أنَّ الفريق الذي يوجد مقره في إنجلترا، اعتمد هذا العام على وحدة طاقة هجينة مطوَّرة داخليًّا بالشراكة مع فورد، بدلًا من محركات هوندا السابقة، مضيفًا: «نقطة الانطلاق لدينا من حيث المستوى التنافسي متواضع بطبيعته».

وبفضل بعض التعديلات على اللوائح التقنية الخاصة بمحركات 50/50 بين الكهرباء والاحتراق، أنهى فيرستابن سباق جائزة ميامي في المركز الخامس مطلع مايو الجاري.