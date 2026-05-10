«قمم تصعد».. هيئة تطوير عسير تحتفل بصعود أبها

تنظم هيئة تطوير عسير، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير المنطقة، مساء الإثنين، احتفالًا بمناسبة صعود فريق أبها الأول لكرة القدم، في مقر النادي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وأطلقت هيئة تطوير عسير، على الاحتفال مسمى «قمم تصعد»، على أن تبدأ فقرات الحفل عقب صلاة المغرب، وتتضمن فعاليات متعددة تشمل الثقافي والترفيهي، والاجتماعي، داعية كل أبناء المنطقة إلى الحضور والاحتفال بهذا المنجز الذي يسجل للمنطقة.

ووجهت إدارة النادي الجنوبي، دعوة إلى كافة الجماهير الرياضية، للمشاركة الأحد عند الـ 05:30 في «مسامرة» عنوانها «ليالي الأبطال» والتي تنظم في مقر النادي، تسلط الضوء على تاريخ وإنجازات النادي عقب إعلان صعوده وتتويجه بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025ـ2026.

وضمن أبها الصعود إلى دوري روشن السعودي، قبل نهاية الدوري بـ4 جولات، فيما توج ليلة السبت بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى في مقر النادي، عقب نهاية مواجهته أمام العدالة التي انتهت بخسارته 0ـ1.