آل حسن يُتوّج أبطال «الجولة الماسية»

توَّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة السعودية للمبارزة «الجولة الماسية» للسيدات تحت 11 و 17 عامًا، المنظمة في الصالة الرياضية بنادي الهلال.

وحققت غلا الدحيم، لاعبة النهضة، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش فئة تحت 17 عامًا، وجاءت ملاك معاذ «الاتفاق» ثانيًا، وغادة الغنام «الشباب» ثالثًا.

ونالت تلين القضماني «العلا» ذهبية سلاح السايبر، وحلَّت فجر الخيبري «العلا» ثانيًا، وهيا الدوسري «عكاظ» ثالثًا.

وحصدت ليلى عبيد «الهلال» الميدالية الذهبية في سلاح الأبية، وياسمين الصالح «النجمة» ثانيًا، وزينب الهاجري «النور» في المركز الثالث.

وفي منافسات تحت 11 عامًا، حققت مريم السليم «الثقبة» ذهبية سلاح الشيش، وجاءت العنود الغنام «الشباب» ثانيًا، وسارة البقمي «النهضة» ثالثًا.

وظفرت ألين الحازمي «عكاظ» بذهبية سلاح الأبية، وثانيًا زميلتها كيان العصيمي، وثالثًا فاطمة الدغام «النور» في المركز الثالث.

وخطفت ماريا المقرن «الهدى» ذهبية سلاح السايبر، وثانيًا زميلتها زهور العقيلي، وغسق القحطاني «عكاظ» في المركز الثالث.