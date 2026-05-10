النصر.. أنجيلو خارج حسابات «الديربي»

يسلم البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر، مساء الأحد، مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، التقرير النهائي الخاص بالبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الفريق، قبل انطلاق التدريبات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ورجح المصدر ذاته، استبعاد أنجيلو من القائمة الأساسية المنتظر أنَّ يواجه الغريم التقليدي الهلال، الثلاثاء المقبل، في القمة التي ستحدد بشكل كبير شكل التنافس على لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، نظير معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، التي أصيب بها قبل نهاية الشوط الأول أمام القادسية في الجولة قبل الماضية.

وبيَّن أنَّ جيسوس سيرسم النهج التكتيكي قبل الأخير لمواجهة الديربي في التدريبات التي ستنطلق بعد مغرب الأحد، بحضور جميع اللاعبين، على أن يشارك فيها الفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، اللذان غابا عن مواجهة الشباب الماضية.

وشارك أنجيلو مع النصر الموسم الجاري في 38 مباراة بجميع البطولات بمجموع 2874 دقيقة، سجَّل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفًا.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي قبل نهايته بثلاث جولات برصيد 82 نقطة، مع تبقي مواجهتين أمام الهلال وضمك، فيما يتبقى للهلال «المنافس» 77 نقطة، ثلاث مباريات أمام النصر ونيوم والفيحاء.