الهلال.. تضاؤل فرصة مشاركة كوليبالي أمام النصر

تضاءلت فرصة مشاركة السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الديربي «المنتظر» أمام النصر، الثلاثاء المقبل، على ملعب «الأول بارك» في قمة الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن كوليبالي لا يزال يواصل العلاج في عيادة النادي الطبية نتيجة معاناته من إصابة تعرض لها في التدريب الأخير قبل المغادرة إلى جدة للمشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي توج بلقبها الأهلي قبل ثلاثة أسابيع.

وعانى كوليبالي من تجمع دموي وتمزق في عضلة الفخذ، واستمر غيابه عن المشاركة مع الفريق، في مباريات ضمك الحزم والخليج دوريًا، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود الذي توج فيه الهلال بلقب الكأس الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن يفتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، ملف «الديربي» مساء الأحد، على أن يخضع الأساسيون الذين شاركوا أمام الخلود في النهائي إلى تدريبات استرجاعية، مع فرض بعض التدريبات اللياقية على الآخرين.

ويسعى إنزاجي إلى وضع الطريقة والتكتيك المناسب من خلال تدريبي الأحد والإثنين، إذ إن الخسارة أو التعادل يبعدان الفريق حسابيًا عن اللقب، فيما يضع الفوز الفريق على أعتاب التتويج.