قبل ساعات من «الكلاسيكو».. وفاة والد مدرب برشلونة

تُوفي والد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، قبل ساعات من مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة أمام ريال مدريد، مساء الأحد، وفقًا لما أعلنه النادي الكاتالوني.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يتقدم برشلونة وكامل عائلة الـ«بلاوجرانا» بخالص التعازي والمواساة لهانزي فليك في وفاة والده».

وأضاف برشلونة: «نشارك فليك وعائلته أحزانهم ونقف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب».

ويقترب فليك، صاحب الـ61 عامًا، من قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، إذ يتصدر الفريق الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد قبل أربع مراحل من النهاية.

ويكفي برشلونة تجنب الخسارة أمام غريمه التقليدي على ملعب «كامب نو» لحسم اللقب رسميًّا.