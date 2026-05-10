رونالدو يلامس الألفية.. وميسي يرفض الاستسلام

يواصل النجمان الأسطوريان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تعريف مفهوم الاستمرارية في عالم كرة القدم، ما يجعل المنافسة بينهما أكثر إثارة للدهشة ليس فقط لعدد الأهداف، ولكن لثباتٍ يُظهِرانه في عمرٍ يكون فيه معظم أقرانهما قد اعتزلوا بالفعل أو تراجع مستواهم بشكل كبير.

وحتى مع دخول مسيرتيهما المراحل الأخيرة، يواصل النجمان الأسطوريان دفع بعضهما بعضًا في سباقٍ لا هوادة فيه من أجل رسم معالم تاريخية جديدة بالوصول إلى الهدف رقم 1000.

ميسي «39 عامًا»، صاحب الكرات الثماني الذهبية، قاد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم إلى فوز ساحق 4ـ2 على تورنتو إف سي، السبت، بهدف وتمريرتين حاسمتين، ليصبح أسرع من يسجل 100 مساهمة تهديفية في الدوري الأمريكي «64 مباراة».

أما رونالدو، قائد النصر السعودي، فعرِف طريق الشباك مجددًا في فوزٍ مثير على الشباب 4ـ2 الخميس الماضي. وكان هذا الهدف إضافة قيّمة أخرى للفريق السعودي في موسمٍ لا يزال يتصدر فيه جدول ترتيب الدوري وسط صراع محموم مع ندِّه الهلال.

الزيارة الأخيرة للشباك رفعت رصيد رونالدو إلى 972 هدفًا رسميًا في 1320 مباراة، ما جعله على بعد 28 هدفًا فقط من حاجز الألف هدف التاريخي.

في المقابل، وبينما لا يزال رونالدو يحتفظ بفارق تهديفي كبير عن ميسي، الذي رفع رصيده الرسمي إلى 907 أهداف في 1151 مباراة، إلا أن الأخير يبقى اللاعب النشط الوحيد القادر بشكل واقعي على تهديد الرقم القياسي للهداف البرتغالي على مر التاريخ.

وبعد اعتيادهما اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى كانت رحلتا اللاعبين إلى قارتين جديدتين بمثابة تحدٍ كبير أمامها حول مدى قدرتهما على تقديم الإبداع نفسه، الذي كانا يقدمانه طوال أعوام خلت.

ميسي تأقلم بسلاسة مع الحياة في الملاعب الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي. وبينما شكك النقاد في المستوى التنافسي للدوري، استمر الأرجنتيني في إظهار جودة فنية عالية ورؤية وكفاءة أمام المرمى، إذ يتجاوز تأثيره مجرد تسجيل الأهداف، إلى القوة الإبداعية المركزية لكل من فريقه والمنتخب.

في المقابل، شهد رونالدو، المتوج بخمس كرات ذهبية، فترة مماثلة من التألق في السعودية، فمنذ انتقاله إلى النصر عام 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على معدل تهديفي مذهل، وأسهم في رفع مكانة الدوري عالميًا.

وعلى الرغم من بلوغه الـ 41 في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الحالة البدنية لرونالدو وغرائزه الهجومية لا تزال استثنائية.

وبعيدًا عن الأرقام، شكلت هذه المنافسة بين النجمين ثقافة كرة القدم الحديثة بشكل لا مثيل له في أي مشاهد مماثلة أخرى في تاريخ الرياضة.

فاز ميسي ورونالدو معًا بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا «4 مقابل 5» وسيطرا على الكرة الذهبية لأكثر من عقد من الزمان، وحطما تقريبًا كل رقم قياسي في تسجيل الأهداف يمكن تصوره.

ومع ذلك، حتى مع ظهور نجوم أصغر سنًا، لا يزال اللاعبان المخضرمان يجذبان انتباه العالم في كل مرة يدخلان فيها أرض الملعب.

في الوقت الراهن، يبقى السباق نحو تسجيل 1000 هدف أحد أكثر القصص إثارة في عالم كرة القدم. قد يكون رونالدو متقدمًا، لكن ميسي أوضح أنه ليس مستعدًا لرفع الراية البيضاء.